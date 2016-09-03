Немного переделать сайт wordpress

$35
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок215 просмотров
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Есть макеты, по которым нужно  исправить сайт, чтобы выглядел в соответствии с ними (мелкие правки по дизайну)

Оплата по факту

Макеты и сам сайт скину в личку

WordPress
7 лет назад
Flopsi
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад