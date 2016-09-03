Правка страницы аккаунта клиента в Woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки129 просмотров
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Нужно перенести форму редактирования адреса доставки, которая стандартно в Woocommerce находится по адресу /my-account/edit-address/billing/ на главную страницу аккаунта пользователя сюда /my-account/

WooCommerce
7 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад