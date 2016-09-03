Webasyst7 вкладке Услуги сделать галочку – "выделить все"

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка97 просмотров
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вкладке Товары->Услуги сделать галочку – "выделить все" скриншот joxi.ru/52a88L5fGjjgjm 

в вкладке Товары->основные данные добавить чекбоксы (включая "выделить все") для выбора и удаления скрин joxi.ru/GrqzzJ1SNLLy5m

7 лет назад
sasdss
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад