Интегрировать вёрстку на CODEIGNITER

Вёрстка готова, нужен специалист CODEIGNITER

2 дня = 5000 рублей

2 странички – главная + одна внутренняя

Работа с SVG схемами

Школьники и кидалы не пишите, буду работать только с опытными людьми с отзывами

Оставляйте сразу скайп

+ 2000 рублей на правки по футбольному сайту и КВН, которые мы обсудили в скайпе