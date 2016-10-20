Интегрировать вёрстку на CODEIGNITER

Необходимо: [list=1][*]провести ревизию плагинов на WordPress, удалить лишнее[*]проверить движок на наличие вирусов, провести аудит безопасности [*]сделать около 20 косметических правок по верстке и контенте[/list] Подробное задание будет предоставлено по запросу в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка готова, нужен специалист CODEIGNITER
2 дня = 5000 рублей
2 странички – главная + одна внутренняя
Работа с SVG схемами
Школьники и кидалы не пишите, буду работать только с опытными людьми с отзывами
Оставляйте сразу скайп
+ 2000 рублей на правки по футбольному сайту и КВН, которые мы обсудили в скайпе
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