Интегрировать вёрстку на CODEIGNITER

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки144 просмотра
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Вёрстка готова, нужен специалист CODEIGNITER 

2 дня = 5000 рублей 

2 странички – главная + одна внутренняя 

Работа с SVG схемами 

Школьники и кидалы не пишите, буду работать только с опытными людьми с отзывами 

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7 лет назад
nik_skolkovo
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
Gadskipapa
Должников 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$110
2 дня
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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