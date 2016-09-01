Доработка сайта на opencart

$50
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки377 просмотров
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7 сентября была презентация iPhone 7

Вот мой сайт Macworld.com.ua, его не доделали

Примерный бриф прикрепил

нужно сделать красивую страницу предзаказа iPhone 7 до 14 сентября. Вот отсюда можно передрать

http://icom.ua/iphone-7/

Тем кто не умеет соблюдать сроки не писать.

Работы не так много, адекватный специалист справится максимум за 3 дня.

Есть ровно 6 дней до конца работы. Готов приступить к работе УЖЕ СЕГОДНЯ!!!

OpenCart
7 лет назад
sob1
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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