Доработка сайта на opencart

7 сентября была презентация iPhone 7

Вот мой сайт Macworld.com.ua, его не доделали

Примерный бриф прикрепил

нужно сделать красивую страницу предзаказа iPhone 7 до 14 сентября. Вот отсюда можно передрать

http://icom.ua/iphone-7/

Тем кто не умеет соблюдать сроки не писать.

Работы не так много, адекватный специалист справится максимум за 3 дня.

Есть ровно 6 дней до конца работы. Готов приступить к работе УЖЕ СЕГОДНЯ!!!