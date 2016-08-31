Интеграция с 1С на базе Simpla + парсинг

Дано:

1. Есть 1С Управление Торговлей 11 (на базе 1С Предприятие 8..)

Есть сайт магазина на Simpla CMS, точнее ее доработанная версия OKAY CMS (модуль интеграции с 1С есть, подробнее на okay-cms.com).

2. Задача:

2.1 Настроить регулярную выгрузку из 1С в сайт (для этого дается на нужное время доступ по TeamViewer к компьютеру с 1С)

2.2 Распарсить данные из названий товаров из 1С.

А именно бренд из названий в поле бренд в Simpla, сокращения в Свойства товаров (файл соответствий сокращений, свойств и их значений прилагается)

2.3 В Simpla есть возможность автоматического подбора фото к товарам. Но в OKAY ее нет, поэтому нужно взять этот функционал из Simpla и с его помощью сделать автоматический подбор фото к товарам из 1С при первой выгрузке (т.е когда товары только созданы). Картинки загружать только с указанных сайтов-конкурентов (список дам)

3. В базе 1С в наименовании товаров:

3.1 Первое слова англ. буквами это бренд. Его нужно присваивать соответствующему товару.

3.2 В конце у части товаров идут вариации размеров.

Нужно сравнить названия и вычленить название модели и размеры.

Пример:

Коньки прогулочные CCM ICE RENTAL WMN 35

Коньки прогулочные CCM ICE RENTAL WMN 36

Коньки прогулочные CCM ICE RENTAL WMN 37

Т.е. тут 35, 36, 37 – это размеры (Размеры всегда в конце и только два варианта бывает: или состоят из 1го слова отделенные пробелом или из 2х, также разделенных пробелом)

Коньки прогулочные CCM ICE RENTAL WMN – название товара

3.3 Именно названием, полученным в пункте 3.2 и нужно создавать такие товары.

А размеры записывать в Варианты товара.

Для остальных товаров создавать товар с названием как в 1С.

Если вы можете вышеперечисленное, интересуют сроки и стоимость.