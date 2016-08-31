Интеграция с 1С на базе Simpla + парсинг

Требуется сделать привязку выбора характеристики к фотографии, в данном случае- цвета. На сайте человек выбирает цвет и показывается нужная фотография. Сейчас такой возможности нет..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
1. Есть 1С Управление Торговлей 11 (на базе 1С Предприятие 8..)
Есть сайт магазина на Simpla CMS, точнее ее доработанная версия OKAY CMS (модуль интеграции с 1С есть, подробнее на okay-cms.com).
2. Задача:
2.1 Настроить регулярную выгрузку из 1С в сайт (для этого дается на нужное время доступ по TeamViewer к компьютеру с 1С)
2.2 Распарсить данные из названий товаров из 1С.
А именно бренд из названий в поле бренд в Simpla, сокращения в Свойства товаров (файл соответствий сокращений, свойств и их значений прилагается)
2.3 В Simpla есть возможность автоматического подбора фото к товарам. Но в OKAY ее нет, поэтому нужно взять этот функционал из Simpla и с его помощью сделать автоматический подбор фото к товарам из 1С при первой выгрузке (т.е когда товары только созданы). Картинки загружать только с указанных сайтов-конкурентов (список дам)
3. В базе 1С в наименовании товаров:
3.1 Первое слова англ. буквами это бренд. Его нужно присваивать соответствующему товару.
3.2 В конце у части товаров идут вариации размеров.
Нужно сравнить названия и вычленить название модели и размеры.
Пример:
Коньки прогулочные CCM ICE RENTAL WMN 35
Коньки прогулочные CCM ICE RENTAL WMN 36
Коньки прогулочные CCM ICE RENTAL WMN 37
Т.е. тут 35, 36, 37 – это размеры (Размеры всегда в конце и только два варианта бывает: или состоят из 1го слова отделенные пробелом или из 2х, также разделенных пробелом)
Коньки прогулочные CCM ICE RENTAL WMN – название товара
3.3 Именно названием, полученным в пункте 3.2 и нужно создавать такие товары.
А размеры записывать в Варианты товара.
Для остальных товаров создавать товар с названием как в 1С.
Если вы можете вышеперечисленное, интересуют сроки и стоимость.
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