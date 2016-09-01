Перенести сайт в Joomla на Wordpress

$30
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки138 просмотров
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Нужно перенести сайт http://a-rosta.kz/

с Joomla на Wordpress, поправить верстку шапки, чтобы нормально отображалась в мобильной версии.

После переноса все должно работать: форма обратной связи, jivosite, добавление новых материалов

Оплата по факту выполнения работы. Сайт можете делать на своем хосте, после оплаты переносите на мой.

WordPressJoomla
7 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
35 летЛитва
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sylar9
29 летЭстония
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$30
5 дней
Рекомендую! Хороший исполнитель!
Отличный заказчик