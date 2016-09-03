Внести правки и сделать копию лендинга.

$15
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки140 просмотров
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Нужно внести правки на лендинг http://elbrus-yug.ru/

Правки прикрепил.

После сделать копию лендинга с изменениями в контенте (Фото в описаниях и тексты) и залить на другой домен.

7 лет назад
Ildarxg
Ильдар 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Creator_site
Николай 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Мне очень понравилось, как Николай ведет беседу, очень вежлив, тактичен, нет лишних разговоров. Дал много важных рекомендаций помимо правок и задания. Постоянно на связи и держит слово о сроках. Рекомендую знакомым, теперь у меня появился программист к которому можно обратиться в любое время.
Такой заказчик на вес золота! Очень доволен совместной работой, чётко знает что и когда ему надо, работа в тандеме просто супер!