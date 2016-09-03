Внести правки и сделать копию лендинга.

Мне очень понравилось, как Николай ведет беседу, очень вежлив, тактичен, нет лишних разговоров. Дал много важных рекомендаций помимо правок и задания. Постоянно на связи и держит слово о сроках. Рекомендую знакомым, теперь у меня появился программист к которому можно обратиться в любое время.