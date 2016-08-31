Коррективы на сайте на DRUPAL

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка177 просмотров
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Нужно внести правки на сайт на Drupal. По сроккам - 4 дня. Цену обозначаете Вы, но у нас есть ограниченный бюджет.

Drupal
7 лет назад
Ildarxg
Ильдар 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв