Требуется натяжка на Битрикс (интернет-магазин)

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок156 просмотров
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Требуется натяжка на Битрикс (интернет-магазин)

Есть готовая html/css верстка.

Требуется натяжка на 1C-Bitrix и настройка функционала.

Техзадание готово. 

Макеты вышлю подходящим кандидатам, для обсуждения.

7 лет назад
Oleksandra_21
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад