Поправить работу Wordpress

Наш сайт работает на Wordpress.

Установлена готовая тема и плагин Visual Composer.

Сейчас перестал грузиться Visual Composer, вот превью http://joxi.ru/MAj0RyPUXJbOme На том месте где должен быть контент страницы все время вращается индикация загрузки и дальне не идет.

Скорее всего это связано с обновлениями WP, темы или плагинов.

Нужно исправить.