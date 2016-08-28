Поправить работу Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок128 просмотров
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Наш сайт работает на Wordpress.

Установлена готовая тема и плагин Visual Composer.

Сейчас перестал грузиться Visual Composer, вот превью http://joxi.ru/MAj0RyPUXJbOme На том месте где должен быть контент страницы все время вращается индикация загрузки и дальне не идет.

Скорее всего это связано с обновлениями WP, темы или плагинов.

Нужно исправить.

WordPress
7 лет назад
ivantsyganov
Иван 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад