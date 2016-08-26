Сделать и разместить тизеры на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки350 просмотров
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Здравствуйте! Нужно сделать и разместить тизеры на сайте (wordpress). 5 тизеров в сайдбаре (картинка и подпись под картинкой, и 3 тизера в статьях ( в форме объявлений директа ). Пишите:

1) сроки (желательно сделать побыстрее),

2) стоимость

3) и сразу указывайте скайп для связи.

Картинки и текст для картинок уже есть.

WordPress
7 лет назад
r55j
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад