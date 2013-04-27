Здравствуйте! Нужно сделать и разместить тизеры на сайте (wordpress). 5 тизеров в сайдбаре (картинка и подпись под картинкой, и 3 тизера в статьях ( в форме объявлений директа ). Пишите: 1) сроки (желательно сделать побыстрее), ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Нужны авторы на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов. Объем статей около 5000–9000 знаков, 12–15 ключей на статью. + написать дескрипшен из 2–3 ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны рерайтеры на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов, из расчета 1 ключ на 500 символов текста (т.е. в статье на 5000–6000 знаков ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо составить семантическое ядро для информационного сайта (тематика - медицина ) и разгруппировать по статьям, срок 1 - 3 дня. Укажите цену за 1 группу запросов.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
Для медицинского сайта требуется контент менеджер (сайт на вордпресс), работа требует усидчивости. Знание вордпресс и наличие опыта по выкладке текстов на сайт обязательно. Обязанности: выложить статью, поправить форматирование, прописать метатэги (тайтл, кейвордс и ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны рерайтеры на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Объем — 10 статей в неделю (40–45 в месяц). Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов, из расчета 1 ключ на ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для строительного сайта требуется контент менеджер (сайт на вордпресс), работа требует усидчивости. Знание вордпресс и наличие опыта по выкладке текстов на сайт обязательно. Обязанности: выложить статью, поправить форматирование, прописать метатэги ( тайтл, кейвордс ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется редактор для медицинского сайта. Оплата 45 р за статью. Обязательно с филологическим образованием! Обязанности: разослать по электронной почте копирайтерам (5-6 человек) техзадания, вычитка статей, если в статье есть недоработки ( с точки зрения ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
На проект (сайт по медицине ) требуются 2 автора для наполнения статьями (рерайт из 2-3 источников со вставкой ключевых слов). Оплата - 40 руб за 1 тыс знаков без пробелов. Мед. образование будет плюсом. Оплата ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны авторы для общения на строительных форумах. Задание: заходите на любой строительный форум с трафиком более 1000 человек в сутки, общаетесь там и после 4-5 сообщений оставляете ссылку на сайт. Пожалуйста, отпишитесь о цене ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
На строительный сайт требуются авторы для долговременного сотрудничества. Отпишитесь, пожалуйста: 1. Об опыте реального строительства / профильном образовании 2. Об опыте написания текстов на строительную тематику (если ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад