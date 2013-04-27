r55j

Михаил r55j

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Заказчик

Занимаюсь сайтами

  • Сделать и разместить тизеры на wordpress

    Здравствуйте! Нужно сделать и разместить тизеры на сайте (wordpress). 5 тизеров в сайдбаре (картинка и подпись под картинкой, и 3 тизера в статьях ( в форме объявлений директа ). Пишите: 1) сроки (желательно сделать побыстрее), ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Авторы на медицинский сайт

    $200

    Нужны авторы на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов. Объем статей около 5000–9000 знаков,  12–15 ключей на статью.  + написать дескрипшен из 2–3 ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтеры на медицинский сайт

    Нужны рерайтеры на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов, из расчета 1 ключ на 500 символов текста (т.е. в статье на 5000–6000 знаков ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер на медицинский сайт

    Для медицинского сайта требуется контент менеджер (сайт на вордпресс), работа требует усидчивости. Знание вордпресс и наличие опыта по выкладке текстов на сайт обязательно. Обязанности: выложить статью, поправить форматирование, прописать метатэги (тайтл, кейвордс и ...

    WordPress
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтеры на медицинский сайт

    Нужны рерайтеры на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Объем — 10 статей в неделю (40–45 в месяц). Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов, из расчета 1 ключ на ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется контент менеджер (сайт на ворлпресс)

    Для строительного сайта требуется контент менеджер (сайт на вордпресс), работа требует усидчивости. Знание вордпресс и наличие опыта по выкладке текстов на сайт обязательно. Обязанности: выложить статью, поправить форматирование, прописать метатэги ( тайтл, кейвордс ...

    WordPress
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактор для медицинского портала

    Требуется редактор для медицинского сайта. Оплата 45 р за статью. Обязательно с филологическим образованием! Обязанности: разослать по электронной почте копирайтерам (5-6 человек) техзадания, вычитка статей, если в статье есть недоработки ( с точки зрения ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Авторы для медицинского сайта

    $250

    На проект (сайт по медицине ) требуются 2 автора для наполнения статьями (рерайт из 2-3 источников со вставкой ключевых слов). Оплата - 40 руб за 1 тыс знаков без пробелов. Мед. образование будет плюсом. Оплата ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Авторы для общения на форуме

    Нужны авторы для общения на строительных форумах. Задание: заходите на любой строительный форум с трафиком более 1000 человек в сутки, общаетесь там и после 4-5 сообщений оставляете ссылку на сайт. Пожалуйста, отпишитесь о цене ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Авторы с опытом работы в строительстве

    На строительный сайт требуются авторы для долговременного сотрудничества. Отпишитесь, пожалуйста: 1. Об опыте реального строительства / профильном образовании 2. Об опыте написания текстов на строительную тематику (если ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад