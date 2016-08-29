Баг на странице категории Joomla

- На главной странице нужно поправить модули (сдвинуть, изменить размеры, объединить). - На внутренних страницах установить меню с логотипом, так же как на главной , и настроить вывод материалов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.ap-partner.ru/home/news?start=20
При открытии материала начиная со второй страницы пишет 404 ошибку.
Нужно исправить чтобы материалы корректно открывались
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