Баг на странице категории Joomla

$10
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки175 просмотров
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http://www.ap-partner.ru/home/news?start=20

При открытии материала начиная со второй страницы пишет 404 ошибку.

Нужно исправить чтобы материалы корректно открывались

Joomla
7 лет назад
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена великолепно! Баг быстро устранен.
Задача поставлена четко, все время на связи. Приятно работать