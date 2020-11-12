Digital-решения по привлечению клиентов для вашего бизнеса

Предлагаю услуги комплексного интернет-маркетинга (SEO, PPC, SMM), а также разработку дизайна и сайтов любой сложности.

Основные направления предоставляемых услуг:

✅ SEO продвижение сайтов в ТОП-10 Google;

✅ SMM и крауд-маркетинг;

✅ запуск и ведение рекламы в Google Реклама, Facebook, Instagram;

✅ автоматизация продаж с использование CRM и мессенджеров;

✅ разработка продающего дизайна;

✅ создание лендингов, сайтов-визиток, высококонверсионных интернет-магазинов, корпоративных сайтов.

Что вы получаете?

В результате нашего сотрудничества Вы получаете маркетинговые решения, которые помогают Вашей компании добиваться прочного успеха на рынке. В том числе повышать узнаваемость бренда и привлекать новых клиентов.

Основа для работы по Вашему проекту - это маркетинговая стратегия развития компании и позиционирования на рынке.

Для разработки сайтов и лендингов используется одна из популярных CMS: Wordpress, Joomla, Opencart.