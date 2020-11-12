nickfluk

Николай nickfluk

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Digital-решения по привлечению клиентов для вашего бизнеса

Предлагаю услуги комплексного интернет-маркетинга (SEO, PPC, SMM), а также разработку дизайна и сайтов любой сложности.

Основные направления предоставляемых услуг:

✅ SEO продвижение сайтов в ТОП-10 Google;

✅ SMM и крауд-маркетинг;

✅ запуск и ведение рекламы в Google Реклама, Facebook, Instagram;

✅ автоматизация продаж с использование CRM и мессенджеров;

✅ разработка продающего дизайна;

✅ создание лендингов, сайтов-визиток, высококонверсионных интернет-магазинов, корпоративных сайтов.

Что вы получаете?

В результате нашего сотрудничества Вы получаете маркетинговые решения, которые помогают Вашей компании добиваться прочного успеха на рынке. В том числе повышать узнаваемость бренда и привлекать новых клиентов.

Основа для работы по Вашему проекту - это маркетинговая стратегия развития компании и позиционирования на рынке.

Для разработки сайтов и лендингов используется одна из популярных CMS: Wordpress, Joomla, Opencart.

Индивидуальный подход к каждому проекту!

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ТОП-50
Поисковые системы (SEO)
ТОП-50
Контекстная реклама

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Отзывы заказчиков

8611611
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$520
10 баллов
3 года назад
Внутренняя оптимизация сайта
Спасибо. Все хорошо.
Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
alina-init
Алина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Контекстная реклама для сайта
Спасибо, Николай, за качественную работу, которую Вы исполняете уже несколько лет! Рекомендую к сотрудничеству! Все рекламные кампании настраивает вовремя, дает рекомендации как правильнее поступить с рекламой, рекомендации по бюджетам и пр. Спасибо большое!
Рад сотрудничеству с Алиной!
Ответный отзыв
alina-init
Алина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$500
10 баллов
4 года назад
CЕО-продвижение сайта
С Николаем сотрудничаем уже около 3х лет. Он показал себя, как грамотный специалист, много раз выручал и помогал в проекте. Начинали сотрудничество с 1го сайта компании, далее был ребрендинг с разработкой и созданием нового сайта. Николай грамотно настроил все ссылки для перехода с одного сайта на другой, настроил семантическое ядро сайта и вновь выводит свежесозданный сайт на топовые позиции. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за интересный проект и приятно общение. С Алиной очень комфортно работать.
Ответный отзыв
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$150
10 баллов
4 года назад
Настройка рекламы в Google Ads
Google Ads
Задача выполнена в соответствии с требованиями, сроки соблюдаются, работаем дальше.
Приятно работать с Александром. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
lesya19691969
Леся 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
4 года назад
&#65279;Собрать семантическое ядро на английском языке
Консультацию получила достойную!
Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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Поисковые системы (SEO)
21 отзыв
$10/час
от $300от 14 дней
#28
Сайты «под ключ»
11 отзывов
$10/час
от $500от 10 дней
#57
Наполнение сайтов
10 отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#71
Интернет-магазины
4 отзыва
$10/час
от $900от 14 дней
#78
Контекстная реклама
3 отзыва
$10/час
от $100от 5 дней
#45
Дизайн сайтов
2 отзыва
$10/час
от $50от 3 дней
#567
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#4497
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