Предлагаю услуги комплексного интернет-маркетинга (SEO, PPC, SMM), а также разработку дизайна и сайтов любой сложности.
Основные направления предоставляемых услуг:
✅ SEO продвижение сайтов в ТОП-10 Google;
✅ SMM и крауд-маркетинг;
✅ запуск и ведение рекламы в Google Реклама, Facebook, Instagram;
✅ автоматизация продаж с использование CRM и мессенджеров;
✅ разработка продающего дизайна;
✅ создание лендингов, сайтов-визиток, высококонверсионных интернет-магазинов, корпоративных сайтов.
Что вы получаете?
В результате нашего сотрудничества Вы получаете маркетинговые решения, которые помогают Вашей компании добиваться прочного успеха на рынке. В том числе повышать узнаваемость бренда и привлекать новых клиентов.
Основа для работы по Вашему проекту - это маркетинговая стратегия развития компании и позиционирования на рынке.
Для разработки сайтов и лендингов используется одна из популярных CMS: Wordpress, Joomla, Opencart.
Индивидуальный подход к каждому проекту!
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