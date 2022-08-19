Внутренняя оптимизация сайта

$520
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка79 просмотров
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Создание внутренних страниц

- доставка

- о нас

- контакты

- создание футера на главной странице

дизайн

верстка и функционал

Составление семантического ядра

- сбор ключевых запросов

- написание мета-данных

- внесение мета-данных на сайт

Внесение правок на сайт согласно требований Google

Написание SEO текста для главной страницы сайта на 4000 знаков

Создание функционала мультиязычности

2 года назад
8611611
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$520
30 дней
Спасибо. Все хорошо.
Рад сотрудничеству!
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