Внутренний аудит большого информационного сайта на DLE

Крупный информационный (новостной) сайт на ДЛЕ. В индексе более 150000 страниц. Более 100000 страниц в Дзене. Сайт присутствует в Гугл и Яндекс-Новостях. ИКС более 2500, ежедневная посещаемость более 150000 человек. Ежедневное добавление более 50 материалов.

Очевидных проблем в вебмастере Яндекса и Гугла нет!

Проблема: практически полное отсутствие переходов из органического поиска Яндекса и Гугла.

Задача: выявление проблемы и рост НЧ-переходов из поиска.