Набрать 9 текстов (SEO для сайта автопомощи)

Здравствуйте. В поисках тагетолога по соц сетям в команду. Мало что в этом понимаю, поэтому опишу как смогу. Мы недавно собравшаяся студия, и сейчас встал вопрос по дальнейшему продвижению проектов, которые мы создаем. Поэтому хотелось бы найти человека, который ...