Набрать 9 текстов (SEO для сайта автопомощи)

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки564 просмотра
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(200-500 символов на каждую тему)

набрать тектсы, которые будут на сайте. пойдут на SEO 

1. отогрев автомобиля 

2. доставка бензина

3. Выездной автоэлектрик 

4. выездной шиномонтаж

5. Вытащить машину из грязи

6. прикурить автомобиль 

7. Подача эвакуатора 

8. Трезвый водитель 

9. вскрытие замков, изготовление ключей

https://ростехпомощь.рф пример

2 года назад
guest_16424954005889
2 года в сервисе
Был
год назад
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