Продвижение в соц сетях

Здравствуйте.

В поисках тагетолога по соц сетям в команду.

Мало что в этом понимаю, поэтому опишу как смогу.

Мы недавно собравшаяся студия, и сейчас встал вопрос по дальнейшему продвижению проектов, которые мы создаем.

Поэтому хотелось бы найти человека, который технически уверен на 100% что он делает, понимает как и с чего начинается продвижение сайта.

Благодарю.