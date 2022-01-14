Нужен специалист, чтобы проработать и продвинуть 3 товара ( ночник, платье женское, коврик придверный). Опыт выведения карточек в ТОП, увеличения продаж по карточке обязателен! Стоимость услуги условная, обсуждаем с вами конкретно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Требуется аудит интернет-магазина на битриксе. Сайт плохо индексируется в гугле и имеет низкую скорость. Ссылку предоставлю
1) Подготовить перечень технических проблем сайта
2) Рекомендации по внутренней оптимизации сайта
3) Рекомендации по внешней оптимизации сайта
4) Рекомендации по ускорению работы сайта
5) Любые ваши замечания и предложения, как специалиста - что нужно добавить, дополнить и т.д.
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