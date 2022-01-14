Аудит интернет магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок1074 просмотра
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Добрый день. Требуется аудит интернет-магазина на битриксе. Сайт плохо индексируется в гугле и имеет низкую скорость. Ссылку предоставлю

1) Подготовить перечень технических проблем сайта

2) Рекомендации по внутренней оптимизации сайта

3) Рекомендации по внешней оптимизации сайта

4) Рекомендации по ускорению работы сайта

5) Любые ваши замечания и предложения, как специалиста - что нужно добавить, дополнить и т.д.

2 года назад
Musstang
Максим 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад