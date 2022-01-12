Вывод в топ

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок540 просмотров
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дано сайт автозаполняемый.

Дано парсер с сменой текста на уникальность

нужно прописывать тайтылы и вывести в топ по Германий

2 года назад
guest_15790931231135
Израиль
4 года в сервисе
Был
месяц назад