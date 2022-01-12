СЕО продвижение старого сайта

Нужен специалист который возьмется за продвижение старого сайта услуг.

Сайту более 8 лет.

Продвижение требуется под Яндекс и Гугл

На данный момент по большинству позиций сайт в топ 3-15 в Яндекс, в Гугл хуже. Ранее был почти по всем запросам в топ 10, последний год потихоньку скатывался, СЕО уделяли мало внимания.

Цель подтянуть позиции, позиционное и трафиковое продвижение белыми методами.

Отдам сайт только опытному специалисту.

Высылайте примеры сайтов и результаты по трафику и позициям, письма от организаций слать не нужно.

Ищу спеца для долгосрочного сотрудничества.