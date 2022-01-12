SEO продвижение игрового Youtube канала

Приветствую тебя! Мы команда Arena Closer и будем рады видеть в наших рядах амбициозных и креативных людей. Мы занимаемся производством игрового видео контента на Youtube. Если ты знаком с SEO продвижением каналов на Youtube, следишь за современными трендами и разбираешься в играх, то пиши нам. Нам необходимо:

· Помощь в составлении контент плана администратору канала

· Продвижение канала в топы Youtube

· Участие в планировании видеоконтента (подбор названий видео)

· Аналитика современных трендов в видеоиграх или Youtube

· Работа с поисковой информацией и ключевыми словами

Проект разовый, оплата договорная. Но мы пока хотим поэкспериментировать только с 1 нашим каналом. Если сотрудничество будет удачным, то мы будем рады привлечь к работе и на других наших каналах.