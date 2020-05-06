Заказать продвижение в YouTube

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  • Youtube продвижение: анализ ниши, создание канала, ведение канала без

    Мы запускаем youtube-канал в юридической тематике (канала еще нет). Наша аудитория — русскоговорящие жители Израиля, у которых есть потребность решить юр-проблему (Репатриация, семья, бизнесы, договор, долги). Смотреть они нас будут, так как хотят понять, что им ...

    Продвижение в YouTube
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Маркетолог

    $500

    Требуется маркетолог с опытом работы с Яндекс.Директ, продвижением в YouTube, подсчетом юнит-экономики, пиаром на тематических форумах, и прочими методами продвижения.

    Продвижение в YouTube
    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Монтаж и озвучка промовидео для промышленных станков

    $300

    добрый день уважаемые специалисты. у нас есть подробное ТЗ, видео на 15 минут, фотографии, и сопровождающий текст. Нужно по ТЗ свести видео, начитать текст, сделать обложку и титры. Ролик для продвижения в youtube, роликов будет 10 ...

    Продвижение в YouTube
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • SEO продвижение игрового Youtube канала

    Приветствую тебя! Мы команда Arena Closer и будем рады видеть в наших рядах амбициозных и креативных людей. Мы занимаемся производством игрового видео контента на Youtube. Если ты знаком с SEO продвижением каналов на Youtube, следишь ...

    Продвижение в YouTube
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Консультация по продвижению канала на youtube в сфере недвижимости

    Нужно объяснить принципы продвижения на youtube канала посвященного тематике недвижимости, расписать инструменты, которые можно использовать, а также прописать стратегию на месяц. Желательно иметь кейсы работы именно с недвижимостью

    Продвижение в YouTube
    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение в ютуб

    Требуется специалист по продвижению а YouTube. Есть канал https://www.youtube.com/channel/UCQMXKqKM7udpIu3cFqnIF0A Нужны рекомендации по будующему видеоконтенту, продвижение существующих видео. Управление рекламой в YouTube. основной сайт https://www.soft-tray.ru/

    Продвижение в YouTube
    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Консультация от профи по продвижению на YouTube

    Добрый день, Нужна помощь опытного специалиста по продвижению YouTube. Сам я только недавно решил попробовать свои силы в этом. От исполнителя хотелось бы получить помощь, обратную связь по одному вопросу, а не полноценную консультацию по продвижению на YouTube. ...

    Продвижение в YouTube
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление шапки YouTube канала (банер канала).

    Здравствуйте! Меня зовут Сан Саныч - мы с Вами тёзки. У меня свой YouTube канал Взрослый разговор. Тематика канала: бизнес, развитие, досуг - если есть желание, можете глянуть :)) Мне нужен банер канала. Вам приходилось делать такую работу? Если да - вот ...

    Продвижение в YouTube
    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание и продвижение детского youtube канала.

    Планируем создание нового детского канала, нужна консультация специалиста на старте (помочь с выбором названия, с оформлением, настройкой и т.д. канала), затем регулярное продвижение.

    Продвижение в YouTube
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение детского YouTube канала.

    Добрый день, дорогие фрилансеры! Нужен человек для долгосрочного сотрудничества который будет продвигать детский YouTube канал. В продвижение входит: - увеличение просмотров видео на канале - увеличение подписчиков канала - увеличение комментариев под видео Нужен человек ответственный и честный! Нам нужно ЖИВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ, а ...

    Продвижение в YouTube
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение детского youtube канала

    Задача с открытой формулировкой (я не специалист по продвижению). Конечная цель - привлечение реальных просмотров. Методы - на Ваше усмотрение, открыт к предложениям.

    Продвижение в YouTube
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Продвижение видео (Youtube)

    Приветствую.  Имеется видео на официальном канале СМИ (телевидение). длительность 20 мин.  (сельскохозяйственные проблемы) Есть желание его продвигать. цель – дать огласки , привлечь внимание. Возможно что то дополнитеьно можете предлагать, например напсать статью и ...

    Продвижение в YouTube
    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Специалист по YouTube

    $100

    Нужен специалист по продвижению в YouTube.  Ниша - Work &amp; Travel. Нужна консультация чтобы прописать стратегию продвижению на Ютуб. Нужно понять как можно монетизивать и дровгигать видео.

    Продвижение в YouTube
    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO для YouTube

    Нужен специалист для SEO продвижения на YouTube (тематика: юридические услуги, бизнес и иммиграция) 1. семантика, контент план 2. внутренняя оптимизация 3. внешняя оптимизация, посев 4. аналитика [b]цель[/b] 5. ТОП выдача Google и YouTube 6. ТОП похожие видеоролики В отклике пишите, пожалуйста, какие каналы/ролики ...

    Продвижение в YouTube
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад