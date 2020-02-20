Оформление шапки YouTube канала (банер канала).

Здравствуйте!

Меня зовут Сан Саныч - мы с Вами тёзки.

У меня свой YouTube канал Взрослый разговор.

Тематика канала: бизнес, развитие, досуг - если есть желание, можете глянуть :))

Мне нужен банер канала.

Вам приходилось делать такую работу?

Если да - вот ТЗ.

Обязательные требования: моё фото (лицо); название канала ВЗРОСЛЫЙ РАЗГОВОР; моё имя: Сан Саныч; кнопка: ПОДПИСАТЬСЯ.

Остальное на Ваше усмотрение: цветовая гамма, какие-то рисунки.

Важно: банер должен передавать тематику канала и моё настроение: я мегапозитивный человек.

Так же я занимаюсь продвижением других YouTube каналов, поэтом, возможно, будут и другие заказы.

Сообщите, пожалуйста, цену и сроки.

Заранее спасибо.