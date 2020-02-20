На страницу сайта нарисовать карту расположения домиков у прудов на конкретной территории. Далее эти домики программист сделает кликабельными для подмотки к описаниям. Расположение прудов и территории берем с карты гугл мэпс. Цветовая гамма и стиль карты в ...
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Здравствуйте!
Нужно нарисовать креативы для рекламы в Facebook и Instagram.
Текст мы пришлем.
Тематика: Разработка сайтов / Маркетинговое агенство
Требования:
1. Яркий, привлекающий внимание баннер.
2. Разместить на баннере призыв к действию или кнопку с призывом: купить/узнать/посетить и прочее.
3. Сделать фон контрастным тексту. Текст должен читаться при уменьшении баннера на 50%.
4. Минимальное содержание текста. Проверить тут - https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
5. Вес баннера не должен превышать 0,5 МБ
6. Адаптировать дизайн так, чтобы он не конфликтовал с элементами fb и inst.
7. Размеры баннеров: 1080x1080, 1200x628, 600x750, 1080x1920
Задача баннера - заинтересовать и заинтриговать клиента, заставить перейти на сайт или прочесть статью, а не максимально рассказать о продукте.
Указывайте ориентировочную стоимость. Прикрепляйте свои лучшие работы.
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