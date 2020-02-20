Нарисовать креативы для рекламы

БаннерыЗакрыт14 заявок256 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно нарисовать креативы для рекламы в Facebook и Instagram.

Текст мы пришлем.

Тематика: Разработка сайтов / Маркетинговое агенство 

Требования:

1. Яркий, привлекающий внимание баннер.

2. Разместить на баннере призыв к действию или кнопку с призывом: купить/узнать/посетить и прочее.

3. Сделать фон контрастным тексту. Текст должен читаться при уменьшении баннера на 50%.

4. Минимальное содержание текста. Проверить тут - https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

5. Вес баннера не должен превышать 0,5 МБ

6. Адаптировать дизайн так, чтобы он не конфликтовал с элементами fb и inst.

7. Размеры баннеров: 1080x1080, 1200x628, 600x750, 1080x1920

Задача баннера - заинтересовать и заинтриговать клиента, заставить перейти на сайт или прочесть статью, а не максимально рассказать о продукте.

Указывайте ориентировочную стоимость. Прикрепляйте свои лучшие работы.

4 года назад
es_140
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
OFY
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
4 года назад
$15
4 дня
WMZ
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