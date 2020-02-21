Создание баннера слайдер.

$20
БаннерыЗавершен10 заявок162 просмотра
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Нужно создать 4 штук баннеров для слайдера сайта парфюмерии и косметики.

4 года назад
guest_15784842843889
Украина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$12
1 день
Задача создание баннеров. Было выполнено качественно и главное всего за 1 день!
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству!
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