Нарисовать карту расположения объектов на территории, на страницу

БаннерыЗавершен7 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На страницу сайта нарисовать карту расположения домиков у прудов на конкретной территории. Далее эти домики программист сделает кликабельными для подмотки к описаниям. 

Расположение прудов и территории берем с карты гугл мэпс. 

Цветовая гамма и стиль карты в итоге должны быть как здесь: http://baza-mozhaisk.ru/map

4 года назад
fedorovao
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 минут назад
4 года назад
$20
1 день
Красиво нарисовал, всегда на связи, все четко и оперативно, рекомендую.
Работали, всё здорово! Оплата мгновенная, связь удобная, однозначно рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Дизайн Баннера для студии перманентного макияжа

    Здравствуйте! Мне нужено два варианта  дизайна для студии перманентного макияжа. Есть эскиз, который мы с вами обсуждаем лично. Главные моменты:  - полное название студии -вставка фотографии девушки с европейской внешностью  - список услуг  - рабочие часы и контакты

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Cоздать качественные и конвертящие креативы для рекламы моб приложения

    Нужно создать 5 -15 анимированных креативов для рекламы в Google Adwords. Тематика: займы, кредиты и финансовые продукты. Посыл, текст и графику для создания креативов необходимо придумать самостоятельно. Примеры и все детали по проекту отправлю потенциальным кандидатам. ________________________________ В отклике прошу ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннеры для таргета

    Для запуска таргетированной рекламы Facebook, Instagram, необходим дизайнер, который на постоянной основе будет рисовать для нас баннеры. (И не только для таргета)Наша услуга: подбор наставников для предпринимателей. Поэтому нужен опыт работы в B2B, требования к ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка баннеров для Google Ads и Яндекс.Директ

    Требуются креативы для запуска медийных кампаний, КМС и РСЯ в Директе и Гугле. Яндекс: [url=https://yandex.ru/adv/requirements]https://yandex.ru/adv/requirements[/url] , а именно: [url=https://yandex.ru/legal/banner_adv_rules/]https://yandex.ru/legal/banner_adv_rules/[/url]   и [url=https://yandex.ru/legal/direct_adv_rules_smart_banner/]https://yandex.ru/legal/direct_adv_rul...rt_banner/[/url] Гугл. АДс: Особенно интересующт HTML баннеры: [url=https://ppc.world/articles/tehnicheskie-trebovaniya-k-sozdaniyu-reklamnyh-bannerov/#html5]https://ppc.world/articles/tehnicheski...rov/#html5[/url]  и [url=https://ppc.world/articles/tehnicheskie-trebovaniya-k-sozdaniyu-reklamnyh-bannerov/#grafkms]https://ppc.world/articles/tehnicheski...v/#grafkms[/url] 4 категории: Свет, НВО, ЭУИ, Кабели, стандартная механика с выделением цены, лозунга и призыв к действию ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Картинку баннера

    Сделать заметную рекламу грузоперевозок на машину. номер телефона указать который на скрине. 1.20 на 90 будет баннер. Фон лучше использовать жёлтый. Не супер конечно рекламу делать но нет под рукой компьютера по этому прошу сделать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать баннеры для динамического ремаркетинга в Google Web Designer

    Есть макет дизайн-концепта баннера. Необходимо создать 10 баннеров для динамического ремаркетинга в Google Web Designer. Без анимации, только ховер на кнопку. Блоки элементов с изображением, названием, описанием, ценой, кнопкой и логотипом.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать 3 баннера на сайт, доработки дизайна (возможно)

    [url=https://alise-flowers.ru/]https://alise-flowers.ru/[/url] на данный сайт вверху 3 баннера, красивых, "кричаших" примеры что нравиться скину. Возможны доработки по дизайну (будем согласовывать исходя из Ваших предложений).

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    4 года назад