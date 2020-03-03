Здравствуйте! Мне нужено два варианта дизайна для студии перманентного макияжа. Есть эскиз, который мы с вами обсуждаем лично. Главные моменты: - полное название студии -вставка фотографии девушки с европейской внешностью - список услуг - рабочие часы и контакты
Нарисовать карту расположения объектов на территории, на страницу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На страницу сайта нарисовать карту расположения домиков у прудов на конкретной территории. Далее эти домики программист сделает кликабельными для подмотки к описаниям.
Расположение прудов и территории берем с карты гугл мэпс.
Цветовая гамма и стиль карты в итоге должны быть как здесь: http://baza-mozhaisk.ru/map
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