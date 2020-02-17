Комплект баннеров компьютерной тематики. Подробности почтой
Создать баннеры для динамического ремаркетинга в Google Web Designer
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Есть макет дизайн-концепта баннера. Необходимо создать 10 баннеров для динамического ремаркетинга в Google Web Designer. Без анимации, только ховер на кнопку. Блоки элементов с изображением, названием, описанием, ценой, кнопкой и логотипом.
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