Разместить слайдер и статичный баннер в одну строку Opencart

Необходимо наш банер https://yadi.sk/d/3k0he0MKGLhoIw сконвертировать под следующие требования для полиграфии без потери качества (если это конечно возможно): 6550x4100mm Tiff 100 dpi, масштаб 1:1, цветовая схема CMYK без вшитых профилей, слои слиты, lzw компрессия припуск с каждой стороны по 50мм (припуск ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить слайдер и статичный баннер в одну строку на главной странице как в примере во вложении. Остальной контент снизу должен так и остаться в одну колонку на всю ширину.
При уменьшении разрешения (мобильный вид) должен отображаться только слайдер.
Цены и сроки указывайте пожалуйста в заявке.
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