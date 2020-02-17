Разместить слайдер и статичный баннер в одну строку Opencart

БаннерыЗакрыт3 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разместить слайдер и статичный баннер в одну строку на главной странице как в примере во вложении. Остальной контент снизу должен так и остаться в одну колонку на всю ширину.

При уменьшении разрешения (мобильный вид) должен отображаться только слайдер.

Цены и сроки указывайте пожалуйста в заявке.

OpenCart
4 года назад
ag1201
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Банер для полиграфии

    Необходимо наш банер https://yadi.sk/d/3k0he0MKGLhoIw сконвертировать под следующие требования для полиграфии без потери качества (если это конечно возможно): 6550x4100mm Tiff 100 dpi, масштаб 1:1, цветовая схема CMYK без вшитых профилей, слои слиты, lzw  компрессия припуск с каждой стороны по 50мм (припуск ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/alexpvo33/portfolio/bannery-8/dinamichnyj-gif-banner-2118587/]Пример работы[/url]

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание креатива для таргетированной рекламы

    Требуется создать креативов для таргетированных рекламных кампаний в fb/instagram и создание гиф-анимаций (как минимум из картинок в Canva) Важно инициативность, умение самостоятельно без ТЗ предлагать дизайнерские решения

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер на сайт для DG-Home

    Добрый день! Я — новый маркетолог DG-Home. Мы давно сотрудничаем с Вами по баннерам на сайт. Во вложении ТЗ на новый заказ. Напоминаю: размеры 1290x550. Сможете постараться сделать его побыстрее?)

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннеры для веб сайта

    $5

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нам надо 20 баннеров для шапки веб сайта. Наш бюджет состоит по одному по 5usd кому интересно, можем подробно обсудить.

    Баннеры32 заявки
    Закрыт
    4 года назад