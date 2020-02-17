Разместить слайдер и статичный баннер в одну строку Opencart

Нужно разместить слайдер и статичный баннер в одну строку на главной странице как в примере во вложении. Остальной контент снизу должен так и остаться в одну колонку на всю ширину.

При уменьшении разрешения (мобильный вид) должен отображаться только слайдер.

Цены и сроки указывайте пожалуйста в заявке.