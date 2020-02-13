Банер для полиграфии

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Необходимо наш банер https://yadi.sk/d/3k0he0MKGLhoIw сконвертировать под следующие требования для полиграфии без потери качества (если это конечно возможно):

6550x4100mm

Tiff 100 dpi, масштаб 1:1, цветовая схема CMYK без вшитых профилей, слои слиты, lzw  компрессия

припуск с каждой стороны по 50мм (припуск - продолжение изображения)

PSD вариант исполнителю по запросу. 

4 года назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
21 день назад