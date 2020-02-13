Создание баннеров для сайта

$140
БаннерыЗавершен26 заявок274 просмотра
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Создание 3-х комплектов промо-баннеров. Подробности в тз по личной переписке

Срок до 7 дней.

4 года назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
4 года назад
$140
5 дней
WMZ
Баннеры были подготовлены в полном соответствии с поставленной задачей, все необходимы дополнения и изменения вносились оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Благодарю за новое сотрудничество и доверие. Дмитрий прекрасный заказчик, который ценит вложенный труд и потраченное время. Формулировка задачи и правки - это всегда чёткое и понятное описание. И для обсуждения рабочих моментов он всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
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