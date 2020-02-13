Создание баннеров для сайта

Задача, нарисовать набор анимированных баннеров, всех популярных размеров для рекламы различных возможностей проекта: 1. Сам проект (приглашение в игру) 2. Реферальная программа (приглашение участвовать в партнерской программе) 3. Чемпионаты (приглашение поучаствовать в соревнованиях на демо фишки, но с ...
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Создание 3-х комплектов промо-баннеров. Подробности в тз по личной переписке
Срок до 7 дней.
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