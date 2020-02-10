Банеры дизайн для инстаграм

Нужны банеры для инстаграм. Проект для беременных, соответственно что-то нужно по этой тематике.

На фото ниже я в скрине указала то что мне надо для понимания, но на фото выглядит скучно. надписи делать не надо можно подобрать просто красивый шрифт . Нужен фон вообщем.

Фон нужен с преобладанием нежно розового цвета .

Надо 5 штук , но они отличались чтобы между собой незначительно в каких то деталях.А так чтобы были в едином стиле :)