Разработка дизайна банера для авито

БаннерыЗавершен9 заявок266 просмотров
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Требуется создать дизайн для авито, тема дизайна оборудование для переработки вторсырья(прессы, измельчители) Подробная информация в пдф документе.  

4 года назад
YrikkirY
Юрий 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
Большое спасибо. Крутой дизайн, все понравилось. Рекомендую
Все супер!) Рекомендую!
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