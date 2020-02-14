Разработка дизайна банера для авито

Необходимо создание 2х однотипных баннеров для рекламы адалт сайта на сторонних ресурсах. Размеры 728*90 для ПК браузеров и 300*100 для мобильных. Прошу указывать предложения по цене и срокам работы, заявки без примеров аналогичных работ не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн для авито, тема дизайна оборудование для переработки вторсырья(прессы, измельчители) Подробная информация в пдф документе.
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