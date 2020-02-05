Баннер для Яндекс Директ

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ТЗ во вложении

4 года назад
McKlein
Олег 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
По вопросам WEB дизайна всегда к Алексею. Рекомендую!
Отличный заказчик с интересными проектами. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект)
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