Создание банеров для сайта

Добрый день! Ищу исполнителя для банеров рекламы Визового Центра который работает в Ярославле и для ярославцев. Посмотрел, Ваши работы - в общем мне понравилось. Как Вы работаете? Вам нужна готовая концепция или Вы сами разрабатываете и предлагаете концепцию ...