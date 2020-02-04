Нужен баннер для групп по продаже меда, для Аватарки в Инстаграм чтоб подходил, должны быть изображены: мед, девушка, улыбка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать баннеры для хостинг провайдера.
- 250 x 250 – Square
- 200 x 200 – Small Square
- 468 x 60 – Banner
- 728 x 90 – Leaderboard
- 300 x 250 – Inline Rectangle
- 336 x 280 – Large Rectangle
- 120 x 600 – Skyscraper
- 160 x 600 – Wide Skyscraper
- 300 x 600 – Half-Page Ad
- 970 x 90 – Large Leaderboard
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