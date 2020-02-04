Нарисовать баннеры

$20
БаннерыЗакрыт26 заявок258 просмотров
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Требуется нарисовать баннеры для хостинг провайдера.

  • 250 x 250 – Square
  • 200 x 200 – Small Square
  • 468 x 60 – Banner
  • 728 x 90 – Leaderboard
  • 300 x 250 – Inline Rectangle
  • 336 x 280 – Large Rectangle
  • 120 x 600 – Skyscraper
  • 160 x 600 – Wide Skyscraper
  • 300 x 600 – Half-Page Ad
  • 970 x 90 – Large Leaderboard
4 года назад
pablo102
Павел 
32 годаЭстония
4 года в сервисе
Был
год назад
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