Пригласительный баннер

Для сайта https://shop-lr.ru/ требуется нарисовать 1 баннер в слайдер, под шапкой сайта. http://joxi.ru/l2ZYBzZIzMLzYm На то что есть смотреть не нужно, все баннеры будут переделываться. [b]Задача: [/b] Нарисовать баннер в стиле сайта (2-3 варианта для выбора) [b]Текст на баннере[/b] Набор дизайнерских ароматов 3 ...