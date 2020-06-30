Нарисовать баннер для сайта

БаннерыЗавершен12 заявок357 просмотров
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Для сайта https://shop-lr.ru/ требуется нарисовать 1 баннер в слайдер, под шапкой сайта. 

http://joxi.ru/l2ZYBzZIzMLzYm На то что есть смотреть не нужно, все баннеры  будут переделываться. 

Задача: 

Нарисовать баннер в стиле сайта (2-3 варианта для выбора)

Текст на баннере

Набор дизайнерских ароматов 3 по цене 2х  всего за 3 918 р

Акция действует до 28 февраля

http://joxi.ru/Dr898zDcoYvoBm пример картинки что я нашел в интернете. Это просто для информации

Мелким текстом в низу баннера (*Подарочную воду укажите в комментарии к заказу)

Размер картинки 1920 х 400 Качество должно быть отличное, что бы ничего не размывалось. 

На выходе нужно получить psd и jpg

Архив с водами вышлю исполнителю, сюда не заливается архив, так как он превышает лимит.

4 года назад
webtehnology
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
daiyk
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
4 года назад
$10
2 дня
Все супер, рекомендую!
Все хорошо. Но последней оплаты так и не получил. Сумма не большая, мелочь, но не приятно.
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