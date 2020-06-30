Нарисовать баннер для сайта

Для сайта https://shop-lr.ru/ требуется нарисовать 1 баннер в слайдер, под шапкой сайта.

http://joxi.ru/l2ZYBzZIzMLzYm На то что есть смотреть не нужно, все баннеры будут переделываться.

Задача:

Нарисовать баннер в стиле сайта (2-3 варианта для выбора)

Текст на баннере

Набор дизайнерских ароматов 3 по цене 2х всего за 3 918 р

Акция действует до 28 февраля

http://joxi.ru/Dr898zDcoYvoBm пример картинки что я нашел в интернете. Это просто для информации

Мелким текстом в низу баннера (*Подарочную воду укажите в комментарии к заказу)

Размер картинки 1920 х 400 Качество должно быть отличное, что бы ничего не размывалось.

На выходе нужно получить psd и jpg

Архив с водами вышлю исполнителю, сюда не заливается архив, так как он превышает лимит.