Баннер пригласительный инвайт на день рождения
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Нужно нарисовать баннер 1080x607 (мокап во вложении).
Рисовать строго в Figma!
Прикладывайте портфолио, указывайте сроки/цены.
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