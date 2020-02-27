Здравствуйте! Нужно отрисовать листовку по КП В вложении есть пример КП , нужно взять его за основу но сделать посовременнее и с новой компанией (новый логотип и информация - пришлю) Интересуют стоимость и сроки.
Создать картинки для сайта автозапчастей для коммерческого транспорта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
11. 3 оригинальные тематические картинки в СЛАЙДЕР (стационарные/анимированные)
2. Изменить ЛОГО с надписью
3. Создать в футере картинку на черном или прозрачном фоне (анимированную)
4. 3 баннера в левую колонку
Подробное ТЗ дизайнеру
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