Создать картинки для сайта автозапчастей для коммерческого транспорта

$30
БаннерыЗавершен10 заявок278 просмотров
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11. 3 оригинальные тематические картинки в СЛАЙДЕР (стационарные/анимированные)

2. Изменить ЛОГО с надписью 

3. Создать в футере картинку на черном или прозрачном фоне (анимированную)

4. 3 баннера в левую колонку

Подробное ТЗ дизайнеру

4 года назад
GranStudio
Ольга 
51 годИзраиль
9 лет в сервисе
Была
3 часа назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
4 года назад
$30
2 дня
Отличная работа! Попадание в тему с первого раза, очень креативно. Самые лучшие рекомендации!
Ольга предоставила все необходимые для работы материалы, прислала детальное техническое задание, по этому работать было одно удовольствие! С оплатой так же никаких проблем - без задержек. Рекомендую!
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