Макеты для оформления соцсетей

Нужен адаптивный резиновый баннер для сайта
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Нужно разработать макеты для постов, тематика финансов, сайт (там же ссылки на соцсети) - primarifinance.ru
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