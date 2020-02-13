Создание креатива для таргетированной рекламы

БаннерыЗакрыт10 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать креативов для таргетированных рекламных кампаний в fb/instagram и создание гиф-анимаций (как минимум из картинок в Canva)

Важно инициативность, умение самостоятельно без ТЗ предлагать дизайнерские решения

4 года назад
guest_15816667659551
4 года в сервисе
Был
4 года назад