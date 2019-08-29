Наполнение сайтов на CMS Wordpress и Open Cart

Для интернет магазинов: поиск и обработка изображений в Фотошоп, заполнение карточек товаров (в том числе через 1С), составление грамотных и уникальных описаний.

Для информационных сайтов: работа с копирайтерами(составление ТЗ, заказ и редактирование текстов) или написание уникального контента; подбор и обработка изображений, подбор видеоматериалов; размещение контента.