ag1201

Анастасия ag1201

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Наполнение сайтов на CMS Wordpress и Open Cart

Для интернет магазинов: поиск и обработка изображений в Фотошоп, заполнение карточек товаров (в том числе через 1С), составление грамотных и уникальных описаний.

Для информационных сайтов: работа с копирайтерами(составление ТЗ, заказ и редактирование текстов) или написание уникального контента; подбор и обработка изображений, подбор видеоматериалов; размещение контента.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
"Оплата частями" для сайта на Opencart 2.3
Opencart
Отличный заказчик. Понятное подробное ТЗ. Быстрая оплата.
Все супер: сроки, качество, связь! 5+ Рекомендую!
Ответный отзыв
TinBoyko
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Одностраничный сервис по проверке imei
Хороший и приятный заказчик
Хорошая работа!
Ответный отзыв
_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Доработать модификатор для OS Store 2.3
Всё отлично, оплата сразу, никаких проблем
Очень оперативно! Спасибо огромное!
Ответный отзыв