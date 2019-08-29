Необходима доработка модуля главного меню на сайте на базе Opencart 2.3. Задачи включают добавление произвольных ссылок в категории, настройку количества колонок, исправление вывода html содержимого и доработку мобильной версии меню. Также возможны небольшие изменения в дизайне. Укажите стоимость и сроки в заявке.
Для интернет магазинов: поиск и обработка изображений в Фотошоп, заполнение карточек товаров (в том числе через 1С), составление грамотных и уникальных описаний.
Для информационных сайтов: работа с копирайтерами(составление ТЗ, заказ и редактирование текстов) или написание уникального контента; подбор и обработка изображений, подбор видеоматериалов; размещение контента.
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $470
Необходимо внести изменения в дизайн сайта на Opencart. Требуется изменить шапку, обновить меню и переработать блок баннеров. Ожидается качественная реализация с учетом текущего стиля сайта.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать адаптивный модуль для баннеров как на сайте eldorado.ru Сроки и цены указывайте пожалуйста в заявке.Баннеры2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно разработать приложение под Андроид и IOS для интернет-магазина на OpenCart (сайт bit.lg.ua). В готовом приложении нужно реализовать основной функционал и оформление сайта. Пожалуйста ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в заявке предварительную стоимость и сроки.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
В модуль “Смс уведомления v1.4” нужно добавить еще один шлюз местного оператора (данные исполнителю предоставлю) и сделать чтобы на этого местного оператора смс отправлялись с нового шлюза, а на всех остальных операторов со стандартного. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
В модуль “Смс уведомления v1.4” нужно добавить еще один шлюз местного оператора (данные исполнителю предоставлю) и сделать чтобы на этого местного оператора смс отправлялись с нового шлюза, а на всех остальных операторов со стандартного. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разместить слайдер и статичный баннер в одну строку на главной странице как в примере во вложении. Остальной контент снизу должен так и остаться в одну колонку на всю ширину. При уменьшении разрешения (мобильный ...Баннеры3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно добавить возможность оплаты товаров частями с автоматическим расчетом платежей для сайта bit.lg.ua Подробности в прикрепленном файле. Сумму и сроки указывайте в заявке. Дополнительные вопросы в личку.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Суть задачи: в карточке товара должна быть кнопка "оплата частями". При нажатии на эту кнопку должен появится калькулятор рассрочки с шагом от 1 до 6 месяцев (формулу расчета исполнителю предоставлю). Ниже калькулятора должна быть ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна сделать макет для печати баннера для магазина электроники и бытовой техники. Итоговый размер должен получиться 4.5*2.91 м. Если нужны подробности - пишите в личку. Сроки и цены указывайте в заявке.Наружная реклама29 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать одностраничный сайт по типу http://imei.rfs.gov.kz/index_ru.php. База данных imei должна подгружаться вручную в формате excel и иметь возможность постоянного обновления. В заявке указывайте стоимость, сроки выполнения и планируемый движок (самописные движки нежелательны).Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо скрыть вкладку "Описание", если она не заполнена и одновременно сделать активной вкладку "Характеристики". Если описание заполнено - вкладка "Описание" должна открываться как обычно. На данный момент есть модификатор который скрывает незаполненное "Описание", но ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
На сайте 5 разделов: НОВОСТИ, ОБЗОРЫ, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ, С ПРОБЕГОМ, ПОЛЕЗНО. Нужно создать СЯ на 200 материалов (приблизительно по 40 на раздел). Что требуется: -подобрать тему; -подобрать название; -подобрать title; ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад