Доработка сайта на Opencart

$470
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка74 просмотра

Нужно внести изменения в дизайн нашего сайта: изменить шапку, меню, блок баннеров.

Opencart
4 года назад
ag1201
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад

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