Сделать дизайн форума

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Закрыт5 заявок275 просмотров

Нужно сделать что-то наподобие Habr Q&A, но при этом нечто минималистичное вроде Pinterest

Описание функционала:

﻿Этот форум будет чем-то где люди смогут поделиться своим творчеством как на Pinterest или задавать вопросы людям единомышленникам в их деле 

4 года назад
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