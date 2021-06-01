Скопировать главную страничку сайта и сделать страничку с акцией

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Завершен2 заявки576 просмотров

Все на главной страничке должно быть кликабельно и вести на акцию которую нужно создать, акция должна быть в фирменом стиле сайта.  glassesshop.com

4 года назад
guest_16209015744669
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
4 года назад
$40
1 день
Escrow
Все отлично, спасибо Роман!
Отличный заказчик. Знает что ему нужно, минимальное количество правок и быстрая оплата. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
4 года назад

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