Нужно внести правки в лэндинг: добавить на карту, размещенную на лэндинге, около 1000 организаций
Редизайн сайта
Добрый день , требуется сделать редизайн сайта ineedhelp.com.ua , хотелось бы освежить его и сделать более современным и удобным для пользователя . С бюджетом думаю определимся после согласования всех деталей . Требуется проанализировать сайт и предложить свои варианты .
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