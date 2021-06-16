Нужно внести правки в лэндинг: добавить на карту, размещенную на лэндинге, около 1000 организаций
Cделать дизайн сайта на подобии авито
Появилась потребность сделать доску объявлений, но узко специализироваться только на мероприятиях для определенного круга лиц) Визуальная часть нам нравится как у доски объявлений Авито. Нужен человек, который сделает по аналогии адаптивные страницы, с которым можно общаться и довести проект до завершения) Нужны Ux (прототип)/ Ui (дизайн)/десктоп/адаптив тз: https://docs.google.com/document/d/128KArjXRIJTKlSCAswBlUXDuYSyqy3b9o8Mxv8JRiIc/edit?usp=sharing Также нужна будет вёрстка, обсудим отдельно после утверждения и сдачи дизайна.
С уважением к Вам, Сергей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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