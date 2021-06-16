Cделать дизайн сайта на подобии авито

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Завершен15 заявок891 просмотр

Появилась потребность сделать доску объявлений, но узко специализироваться только на мероприятиях для определенного круга лиц) Визуальная часть нам нравится как у доски объявлений Авито. Нужен человек, который сделает по аналогии адаптивные страницы, с которым можно общаться и довести проект до завершения) Нужны Ux (прототип)/ Ui (дизайн)/десктоп/адаптив тз: https://docs.google.com/document/d/128KArjXRIJTKlSCAswBlUXDuYSyqy3b9o8Mxv8JRiIc/edit?usp=sharing Также нужна будет вёрстка, обсудим отдельно после утверждения и сдачи дизайна.

С уважением к Вам, Сергей.

4 года назад
Pro_PHP
Сергей 
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3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
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Был
час назад
4 года назад
$900
18 дней
Escrow
Рекомендую Артёма, как высокопрофессионального специалиста в своей области. Сделал проект быстро и качественно. Будем взаимодействовать дальше. Благодарю, Артем.
Было очень приятно работать с Сергеем. Спец своего дела, и оперативность на первом месте. Хочу поработать ещё, теперь над вёрсткой)

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