Cделать дизайн сайта на подобии авито

Появилась потребность сделать доску объявлений, но узко специализироваться только на мероприятиях для определенного круга лиц) Визуальная часть нам нравится как у доски объявлений Авито. Нужен человек, который сделает по аналогии адаптивные страницы, с которым можно общаться и довести проект до завершения) Нужны Ux (прототип)/ Ui (дизайн)/десктоп/адаптив тз: https://docs.google.com/document/d/128KArjXRIJTKlSCAswBlUXDuYSyqy3b9o8Mxv8JRiIc/edit?usp=sharing Также нужна будет вёрстка, обсудим отдельно после утверждения и сдачи дизайна.

С уважением к Вам, Сергей.