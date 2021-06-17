Срочно: дизайн лендинга на отпускную тематику

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Завершен28 заявок564 просмотра

Подвёл дизайнер. До 30 нужен макет ленда на отпускную тематику

4 года назад
ias2130
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yanamalik
Яна 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$120
2 дня
Escrow
Очень рекоменду. Буду продолжать сотрудничество!
Спасибо за отзыв! Всегда рада сотрудничеству!

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